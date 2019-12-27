

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin-Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak müjdeli haberi verdi. 14 yaşındayken kaçırılan Mekiye ile annesinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmasında duygulu anlar yaşandı.



Sevinç gözyaşlarına boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Ciğerimiz parçalandı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı ve bize teslim etti. Annelere destek için yine HDP önünde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım" dedi.