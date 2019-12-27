Bugünkü
Takvim

Kabus bitti! Mekiye 'dan kaçtı

'da bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden 'nın kızı Mekiye (19), 'ta terör örgütü 'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. , Hüseyin-Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak müjdeli haberi verdi. 14 yaşındayken kaçırılan Mekiye ile annesinin 'ndeki buluşmasında duygulu anlar yaşandı.


Diyarbakır'da bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden 'nın kızı Mekiye (19), 'ta terör örgütü 'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. , Hüseyin-Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak müjdeli haberi verdi. 14 yaşındayken kaçırılan Mekiye ile annesinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Sevinç gözyaşlarına boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Ciğerimiz parçalandı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı ve bize teslim etti. Annelere destek için yine HDP önünde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKabus bitti! Mekiye PKK'dan kaçtı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri