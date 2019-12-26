Türkiye'nin asıl düşmanları içerideki sinsiler!

Okan Müderrisoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Dış gündemin ağırlığı ve büyük sorunlarla başedebilme kabiliyeti, içeride güçlü olmakla mümkün.

Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'de, anasının ak sütü kadar helal olan enerji kaynaklarına dair haklarını korumak için varlığını ortaya koyuyorsa bunu çok önemsemek lazım. Bir asır sonrasından bugünlere bakanların, "müthiş" diye nitelendirecekleri kararların alındığı tarihi süreçlerden geçiyoruz. Ve böylesine kritik bir kavşakta, pek çok sınama ile karşı karşıyayız.

Ekonomiye diz çöktürecek saldırılar bertaraf edildi lakin maraton koşucusu düzeyinde form tutmaya daha zaman var.

Yani teyakkuzu elden bırakmamak gerek.

AK Parti içinden türetilen partilerin marjinal rolleri ise siyaseten hafife alınmayacak modellemeler üzerinden yazılıyor.

Kanal İstanbul projesine karşı çıkışla ana muhalefet lideri pozisyonuna konumlanan İstanbul Belediye Başkanı, çoklu amaç ve hedeflerin aktörü olmayı sürdürüyor.

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