Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.12.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:33

’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: Teslim oldular

Terör örgütü ’da çözülme sürüyor. kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist ’de, barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

MSB duyurdu: Teslim oldular
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 'lı terörist 'de, barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: Teslim oldular
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri