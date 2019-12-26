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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:46

'li belediyesinin hayvan barınağında bulundu!

'li Belediyesinin hayvan barınağında bulundu. Mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

HDP'li belediyenin barınağında havan mermisi!

Merkez Gökçebağ beldesindeki Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.

Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında olduğunu tespit etti.

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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