Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI HDP'Lİ ÇEVİK GÖZALTINDA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.