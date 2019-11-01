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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:12

: 'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 15 kişiye gözaltı

haberine göre 'ın Saray İlçesi 'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı 'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, terör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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