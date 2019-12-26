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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 11:31

'da açıklanacak mı? Af yasası ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak?

Af yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, ikinci yargı paketi içerisinde yer alacak af yasasının çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki, 'da açıklanacak mı? Af yasası ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

İkinci yargı paketi 2019'da açıklanacak mı? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda mahkumlar ve ailelerinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, ikinci yargı paketinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, İkinci yargı paketi 2019'da açıklanacak mı? Af yasası ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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