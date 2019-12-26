Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.12.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:36

: Konya'da u: 8 şüpheli gözaltına alındı

haberi... Konya'da terör örgütü 'a yönelik da 8 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya'da DEAŞ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü 'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi.

Yazışmalarda genel olarak, terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine ve illegal eğitim kurumlarına düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri