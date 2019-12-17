Bugünkü
Takvim

’li başkan ’den tutuklandı

'li  Başkanı , 'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle mahkemeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

CHP'li Başkanı , 'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle mahkemeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen İbrahim Burak Oğuz, 2008'de girdiği 'den milletvekili aday adayı da olmuştu. Oğuz, 31 Mart seçimlerinde Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP’li başkan FETÖ’den tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri