CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle mahkemeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen İbrahim Burak Oğuz, 2008'de girdiği CHP'den milletvekili aday adayı da olmuştu. Oğuz, 31 Mart seçimlerinde Urla Belediye Başkanı seçilmişti.
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