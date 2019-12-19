

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti. Soyer üst düzey FETÖ'cülerle görüştüğü ortaya çıkan Burak Oğuz'u ziyaretinde, "Buradan tüm Türkiye'ye, CHP'nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi.







FETÖ'DEN TUTUKLANAN İSMİ ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'u Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.



HDP VE FETÖ'CÜLERİN DESTEK VERDİĞİ ADALET YÜRÜŞÜNÜ HATIRLATTI

Daha sonra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Soyer, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi. Soyer, Oğuz'un çok üzgün olduğunu söyledi.