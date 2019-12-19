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  • 19.12.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 18:50

'li , 'den tutuklu 'u ziyaret etti

'den tutuklanan 'li Urla Belediye Başkanı 'a bir destek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li 'den geldi. Ziyaretin ardından 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Oğuz'a sahip çıkan Soyer, terör sevici ve FETÖ'cülerin de destek verdiği sözde adalet yürüyüşünü hatırlatarak, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'li , 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim 'u cezaevinde ziyaret etti. Soyer üst düzey 'cülerle görüştüğü ortaya çıkan Burak Oğuz'u ziyaretinde, "Buradan tüm Türkiye'ye, CHP'nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi.



FETÖ'DEN TUTUKLANAN İSMİ ZİYARET ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'u Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

HDP VE FETÖ'CÜLERİN DESTEK VERDİĞİ ADALET YÜRÜŞÜNÜ HATIRLATTI
Daha sonra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Soyer, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi. Soyer, Oğuz'un çok üzgün olduğunu söyledi.

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