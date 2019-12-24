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  • 24.12.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 16:13

ÇED raporu nedir? na nasıl ulaşılır?

Projesi, boğaz ticareti nedeniyle büyük önem taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca kabul edilen Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu için 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvuruldu. Peki, nedir? ? İşte merak edilen bilgiler...

Kanal İstanbul ÇED raporuna nasıl ulaşılır?

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kanal İstanbul Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu sürecinde son söz 15 gün sonra söylenecek. Gelişmeyle birlikte Kanal İstanbul ÇED raporu hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Kanal İstanbul ÇED raporuna nasıl ulaşılır? İşte cevabı...

KANAL İSTANBUL ÇED RAPORUNA NASIL ULAŞILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.

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