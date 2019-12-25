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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 17:59

Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Başkan , resmi temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 17.25'te Tunus'tan ayrıldı. Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tunus'tan ayrıldı.

TUNUS CUMHURBAŞKANI SAİD İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan , Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantıda, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.





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