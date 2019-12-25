İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaşan Yunan Bakan, sosyal medyada "Konstantinopol Ekümenik Patrikliğinde Konstantinopol Belediye Başkanı E.İmamoğlu ile birlikte" açıklamasını yazdı.





Nikos Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos görüşmesini paylaştığı diğer mesajında ise "Fener'de, Konstantinopol'un En Kutsal Ekümenik Patriği Mr. Bartholomeos ile birlikte" dedi.







TÜRKİYE KARŞITI LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR

Yunan Bakani geçtiğimiz günlerde darbeci Hafter'i ziyaret etmişti. Dendias'ın buradaki görüşmesinde, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü bölge basınında yer almıştı.





Basında Dendias'ın darbeci milis lideri Hafter ile bir araya geldiği fotoğraflar yayınlanmıştı.



CHP'NİN HAFTER AŞKI!

CHP'li Engin Altay tarafından "seküler" ve "makul" olarak tanımlanan Libya'daki darbeci Hafter güçleri, içerisinde Türk mürettebatı da olan bir gemiye el koymuştu.



Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter güçlerine CHP'den destek açıklamaları yapılmıştı. Hafter'in Türk denizcileri kaçırmasını, Libya açıklarındaki Türk gemilerini batırmakla tehdit etmesini görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hafter için "Daha makul" ve "seküler" ifadesini kullanmıştı.