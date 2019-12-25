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'de 76 ayrı noktada yangın çıktı

, , ve 'da 76 ayrı noktada yangın çıktı. , "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ilgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, şuana kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.

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