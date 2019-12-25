Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun'da 76 ayrı noktada yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ilgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, şuana kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.
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