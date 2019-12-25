İstanbul için büyük öneme sahip olan Kanal İstanbul projesi için CHP'liler "istemezük" siyasetini sürdürüyor. Boğaz'ın güvenliği için bir an önce hayata geçirilmesi gereken projeyi çeşitli bahanelerle yaptırmamaya çalışan CHP'liler kervanına yandaş sanatçılar da katıldı.
Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na verdiği açık desteğin karşılığını seçimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde sahneye çıkarak alan Şevval Sam, yüz binlerce lirayı cebe indirmişti. Sadece 29 Ekim'de sahneye çıkarak 760 bin lira "yandaşlık bedelli" elde ettiği konuşulan Sam, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi Kanal İstanbul projesine karşı çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sam, proje için "Bu İstanbul için bir ölüm fermanıdır! Hayır! Hayır! Hayır!" yazdı.
YILBAŞI ÖNCESİ SAHNEYE ÇIKTI
Kanal İstanbul'a karşı çıkan bir diğer kurum olan FOX TV'de yayınlanan bir dizide de boy gösteren Şevval Sam'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Sam'ın paylaşımına gelen "Yılbaşı öncesi konser kapmak için zemin oluşturuyor." , "Bu tweetin bedeli ne kadar?" gibi yorumlar dikkat çekti.
YANDAŞLARIN CEBİ DOLUYOR
Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek veren ve İmamoğlu göreve geldikten sonra da yandaşlığa devam eden sanatçıların cebi İBB bütçesinden doluyor. 30 Ağustos kutlamalarından Candan Erçetin'in sahneye çıkmasıyla başlayan furya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam ile sürdü. Bu yöntemle yüz binlerce liralık kaynak yandaş sanatçılara aktarılıyor.
Takvim.com.tr/Özel haber
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Bari kanal istanbula karsilardir, neden son 90 YIL icinde 100 LERCE milyar dolar bogaz vergisi alimadi icin bir KELIME tüküremiyorlar? neden bogazdan gecen gemilerden 100 dolar alinmadi her konteyner icin? soramazlar... bogaz gavurun mali demekki, ve birileri buna cok raziymis, ruhla beraber aklini ve dilini satanlar varmis, zavalli ezikler...
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