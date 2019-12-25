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  • 25.12.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 21:21

Türkiye'den 'de kritik üs hamlesi! İHA ve üssünden sonra...

'nde, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve 'lara açılmasının ardından şimdi de için adada bir deniz üssü inşa edilmesi gündemde... Türk askerlerinden oluşan bir heyetin yer analizi için 'de olduğu iddia edildi. İşte 'de dengeleri değiştirecek hamlenin detayları...


Türkiye Akdeniz'de oyunu bozmaya kararlı. Ankara, dengeleri değiştirecek kritik adımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Geçitkale Havaalanı'nı İHa ve 'ların kullanımına açan 'nin, () için Ada'da bir deniz üssü inşa edeceği iddiası gündemde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir heyetin İskele Boğazı çevresinde yer analizi yaptığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz üssü kurulması kritik öneme sahip. Üs, 'deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemilerinin daha hızlı görev sahalarına intikal etmesine yarayacak.

Deniz üssü, bölgede görev yapan gemilerin bakım-onarım ve ikmal desteğini hızlandıracak. Üssün kurulması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne psikolojik üstünlük de sağlayacak.

KKTC'YE TAKVİYE ASKER GÜCÜ
Üs sayesinde gemiler ve deniz hava unsurları, uzun süreli konuşlandırılabilecek, deniz cephanesi, akaryakıt ikmali kolaylaşacak. Üssün sadece donanmaya değil kolorduya da büyük güç katacağı düşünülüyor. Ada'da kolordu seviyesinde bulunan kara gücünün stratejik olarak güvenlik takviyesinin kolaylaşması bekleniyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asker sayısını artırması da söz konusu.

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