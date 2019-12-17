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  • 17.12.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 13:51

'dan 'e sert tepki: "Hadi görevini yap Alanson'a da şerefsiz de"

Sabah gazetesi yazarı , Derin Hürriyet’in suikastçısı ’ü köşesine taşıdı. Tuna, Ertuğrul Özkök’ün üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonuna tepki göstererek, “Ertuğrul Özkök, çok incinmişmiş. 'nın konuşmasından da çok incinmiş, "Vay şerefsiz" demişti. Hiç kuşkunuz olmasın, bugün şartlar müsait olsun, nasıl ki "kış kışlığını yapar" bu da "görevini" hiç eksiksiz yapıp yine "Vay şerefsiz" der ” ifadelerini kullandı.

Hadi görevini yap Alanson'a da şerefsiz de

Salih Tuna'nın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
Harici ve dahili bedhahlar, 2011'den itibaren oluşturulan "Erdoğan nefreti" üzerinden bu hedefe koşulmuşlardır.
"Erdoğan nefreti" de FETÖ'nün amaçlarına "hizmet" eden bir operasyon maymuncuğundan başka bir şey değildir.
Geçenlerde Hürriyet gazetesi bu operasyon maymuncuğunu tahkim etmek için 'un ödül törenindeki konuşmasını öyle çarpıttı ki olursa o kadar olur!
Ertuğrul Özkök, çok incinmişmiş.
'nın konuşmasından da çok incinmiş, "Vay şerefsiz" demişti.
Hiç kuşkunuz olmasın, bugün şartlar müsait olsun, nasıl ki "kış kışlığını yapar" bu da "görevini" hiç eksiksiz yapıp yine "Vay şerefsiz" der.

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