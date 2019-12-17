Salih Tuna'nın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Harici ve dahili bedhahlar, 2011'den itibaren oluşturulan "Erdoğan nefreti" üzerinden bu hedefe koşulmuşlardır.

"Erdoğan nefreti" de FETÖ'nün amaçlarına "hizmet" eden bir operasyon maymuncuğundan başka bir şey değildir.

Geçenlerde Hürriyet gazetesi bu operasyon maymuncuğunu tahkim etmek için Mazhar Alanson'un ödül törenindeki konuşmasını öyle çarpıttı ki olursa o kadar olur!

Ertuğrul Özkök, çok incinmişmiş.

Ahmet Kaya'nın konuşmasından da çok incinmiş, "Vay şerefsiz" demişti.

Hiç kuşkunuz olmasın, bugün şartlar müsait olsun, nasıl ki "kış kışlığını yapar" bu da "görevini" hiç eksiksiz yapıp yine "Vay şerefsiz" der.

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