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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 13:13

Son dakika: 'ta kalleş saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... MSB: /'nin 'ta yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlaması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 sivil yaralandı.

Cerablus'ta kalleş saldırı! Çok sayıda yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü /'nin Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını açıkladı.




Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.

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