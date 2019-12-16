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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50

Günaydın yazarından 'u eleştiren ve 'e gönderme: Alıştık bu linçlere!

Başkan Erdoğan, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen , ve 'dan oluşan grubuna ödülünü verdi. Grup üyelerinden Mazhar Alanson'un ödül töreni sırasındaki konuşması ise bazılarına adeta "dert" oldu. Alanson'un "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleri sonrası sosyal medyada adeta linç kampanyası başlatıldı. Günaydın yazarı konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Mevlüt Tezel, "Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer "Neden Erdoğan'dan ödül aldın?" diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!" ifadelerini kullandı.

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye başlatılan kara propaganda ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Tezel'in yazısı:

Bir Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde yine bir sanatçı linç edildi. Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer "Neden Erdoğan'dan ödül aldın?" diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!

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