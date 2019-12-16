Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye başlatılan kara propaganda ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Tezel'in yazısı:

Bir Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde yine bir sanatçı linç edildi. Ödül alan sanatçı konuşmasında lince neden olacak malzeme vermemeye dikkat etse bile, bu sefer "Neden Erdoğan'dan ödül aldın?" diye linç ediliyor. Alıştık bu linçlere!