CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, koltuğa oturur oturmaz 450 kişinin işine son vermişti.

Uygur, 11 personeli 773 kilometre uzaklıktaki Karaman'a sürgüne göndermeye kalkışmış karar yargıdan dönmüştü. Başkan Uygur'un yeni icraatı ise makam aracını yenilemek oldu.

Uygur'un aradan aylar geçmesine rağmen 450 işçinin tazminatlarını ödemeyip, belediye kasasından yüzbinlerce lira harcayarak daha üst model lüks bir makam aracı alması tepki çekti.

MAKAM ARACINI YENİLEDİ

Torbalı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, "Torbalı'nın en büyük sorunu makam aracıymış. Sayın başkan, ikinci bir makam aracı alarak bu sorunu da çözmüş. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi. Uygur'un mevcut makam aracını sattığı üzerini ise belediye kasasından bütçe alarak tamamlayarak lüks makam aracı aldığı iddia edildi.