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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 08:19

Yüzlerce işçiyi işten çıkaran 'li başkan nı yeniledi!

Yerel seçimlerde göreve gelen ve 450 işçiyi ekmeğinden eden 'li İzmir Başkanı , belediye kasasını kullanarak nı bir üst modelle değiştirdi. Olaya tepki gösteren , "Torbalı'nın en büyük sorunu makam aracıymış. Sayın başkan, ikinci bir makam aracı alarak bu sorunu da çözmüş. Kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li başkan makam aracını yeniledi!

'li Başkanı , koltuğa oturur oturmaz 450 kişinin işine son vermişti.

Uygur, 11 personeli 773 kilometre uzaklıktaki 'a sürgüne göndermeye kalkışmış karar yargıdan dönmüştü. Başkan Uygur'un yeni icraatı ise nı yenilemek oldu.

Uygur'un aradan aylar geçmesine rağmen 450 işçinin tazminatlarını ödemeyip, belediye kasasından yüzbinlerce lira harcayarak daha üst model lüks bir makam aracı alması tepki çekti.

MAKAM ARACINI YENİLEDİ
Torbalı Belediye Meclisi'nin Grup Başkan Vekili , "Torbalı'nın en büyük sorunu makam aracıymış. Sayın başkan, ikinci bir makam aracı alarak bu sorunu da çözmüş. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi. Uygur'un mevcut makam aracını sattığı üzerini ise belediye kasasından bütçe alarak tamamlayarak lüks makam aracı aldığı iddia edildi.

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