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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 10:00

Son dakika: ’nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha: 19 TÜBİTAK personeli için gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına bir darbe daha!

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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