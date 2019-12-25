Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
AYRINTILAR GELECEK...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
AYRINTILAR GELECEK...
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