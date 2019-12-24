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  • 24.12.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30

da dillendirmişti! Bahçeli'den o iftiraya sert tepki

FOX'un sinsi tetikçisi Fatik Portakal, "’un yapılmak istenme nedeni bana göre ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak." demişti. 'ın da içinde bulunduğu Türkiye düşmanlarının bu iddiasına lideri 'den çok sert tepki geldi.

Amerikan merkezli yayın organı 'nin sunucusu , ile ilgili akla mantığa sığmayan bir paylaşımda bulundu. Portakal, Kanal 'un yapılmak istenmesinin nedeninin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak olduğunu iddia etti.

Türkiye karşıtlığında zirvelerde gezinen Portakal, konuya ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iddiaları öne sürdü:

"Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?"



BAHÇELİ'DEN O İDDİALARA ÇOK SERT TEPKİ
lideri , söz konusu iddialara çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." dedi.

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