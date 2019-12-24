Amerikan merkezli yayın organı FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, Kanal İstanbul ile ilgili akla mantığa sığmayan bir paylaşımda bulundu. Portakal, Kanal İstanbul'un yapılmak istenmesinin nedeninin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak olduğunu iddia etti.





Türkiye karşıtlığında zirvelerde gezinen Portakal, konuya ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iddiaları öne sürdü:

"Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?"







BAHÇELİ'DEN O İDDİALARA ÇOK SERT TEPKİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, söz konusu iddialara çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." dedi.