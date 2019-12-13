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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 09:08

yalanı formatladı! Laf cambazları ve 'dan hâlâ ses soluk yok

’nin ‘Yemekteyiz’e sadece kaynanaları ekleyip “’la Sofrada”ya dönüştürdüğü ortaya çıktı. , programının aynısını yapan FOX’u hırsızlıkla suçladı.

FOX TV yalanı formatladı!

TV8 tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen ; 'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürmüştü. Bu şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin, biri olmak üzere üç kişi olduğunu belirtti.

Skandal da tam bu noktada patlak verdi. Çünkü Yemekteyiz'in, Show TV'de yayınlandığı dönemdeki jeneriklerinde Ramazan Uzan'ın ismi açıkça görülüyor. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi Fox TV'de yayınladı.


Fox TV'nin laf cambazları ve 'dan hâlâ ses soluk yok...

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