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  • 24.12.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 13:21

Son dakika: davasında ara karar: 'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Son dakika... eylemlerine ilişkin aralarında , , ve 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

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