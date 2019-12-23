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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:02

Son dakika: Başkan Erdoğan le Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Başkan Erdoğan tarafından cuma günü törenle tanıtılacak olan Türkiye'nin elektrikli i için heyecan dorukta. Aracın tanıtım törenine ilişkin bazı detaylar da ortaya çıkarken, Başkan Erdoğan'ın otomobili kullanarak Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi.

Yerli otomobilin tanıtım töreninin detayları ortaya çıktı

Başkan 'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

TANITIM CUMA GÜNÜ
Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan önünde poz verirken, Başkan Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.

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