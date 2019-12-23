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  • 23.12.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 17:35

'da la saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekâtı' ile teröristlerden temizlenen 'nin kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü / tarafından patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Tel Abyad'da kalleş saldırı: Ölü ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () 'Barış Pınarı Harekâtı' ile terör örgütlerinden temizlenen kentine bağlı Sülük köyünde, /'li teröristlerce infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. da ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

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