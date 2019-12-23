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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 14:12

Son dakika: 'li Başkan , "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan 'li Sur Belediye Başkanı , "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Buluttekin'in Trabzon Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.

Görevden alınan HDP'li Başkan tutuklandı!

'li Sur Belediye Başkanı "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞ
Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edildi.

Hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı tespit edildi.

Buluttekin'in 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı öğrenildi.

Kırsalda etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen "mevlit programına" katıldığı belirlenen Buluttekin, teröristleri sahiplenmek ve onları desteklemekle de suçlanıyor.

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