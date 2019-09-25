HDP'li Filiz Buluttekin, 7 Ocak 2018 günü partisinin il başkanlığında düzenlenen 'Yerel Kadın Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristleri 'şehit' olarak ifade etti. Hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Buluttekin, Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 11 Eylül günü görülen karar duruşmasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KABUL EDİLEMEZ

Mahkeme, cezanın gerekçeli kararını tamamlayarak, taraflara tebliğ etti. Filiz Buluttekin'in savunmasında, konuşmasında 'şehit' ifadesini kullanmış olabileceğini söylediği ancak propaganda yapma kastı bulunmadığını öne sürdüğü anlatıldı. Buluttek'in sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği vurgulanan gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek, propaganda suçunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Böylelikle silahlı örgüt, çeşitli yöntemlerle ve süreklilik gösterir biçimde propagandası yapıldığında, onun varlığını sürdürmesine yardımcı olacak ve saldırılarını yapması kolaylaşacaktır. Sanık savunmasında ölen terör örgütü mensuplarına ilişkin 'şehit' ifadesini kullandığını bütünüyle inkar etmemiştir. Konuşmasında örgüt üyelerine yönelik 'şehitlik' gibi kutsal ve yüce bir sıfat atfederek, isimlerini zikrederek, 'şehitler onurumuzdur' diyerek açıkça övmüştür. Ölen örgüt mensuplarına 'şehit' ifadesi kullanmasının, terör örgütü PKK'nın saldırılarını 'özgürlük mücadelesi' adı altında meşru göstererek, bu yola başvurmayı teşvik ettiği ve örgütün kullandığı yöntemlere destek verici nitelikte olduğu anlaşılmıştır."



5 YIL DENETİME TABİ TUTULACAK

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verdiği kararda, Filiz Buluttekin'in TCK'nin 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.