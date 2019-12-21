Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturmasında gözaltına alındı. Buluttekin'in terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.
- Güncel
- 21.12.2019
- Gazete
Feyme Filiz Buluttekin terörist cenazesinde
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturmasında gözaltına alındı. Buluttekin'in terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.
- HDP'li Saliha Aydeniz Demokratik Bölgeler Birliği'ne geçti!
- Bursa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu!
- DHKP-C’nin kritik ismiyle ilgili flaş gelişme!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.