Bugünkü
Takvim

Feyme Filiz Buluttekin terörist cenazesinde

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturmasında gözaltına alındı. Buluttekin'in terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.

Terörist cenazesinde
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesi, terör soruşturmasında gözaltına alındı. Buluttekin'in terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFeyme Filiz Buluttekin terörist cenazesinde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri