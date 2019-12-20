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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 08:48

Son dakika: Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'ın merkez Sur ilçe belediyesinin HDP'li başkanı yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li belediyeye terör operasyonu

'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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