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  • 23.12.2019 03:18
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 03:18

Son dakika: 'de 4,2 büyüklüğünde | , Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de 'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. in yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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