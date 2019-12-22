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  • Son Güncelleme: 22.12.2019 21:47

Son dakika: hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son dakika haberine göre Eski Milletvekili hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıklamıştı. Disiplin kurulunun gelecek hafta toplanarak Aygün’ü partiden ihraç etmesi bekleniyor.

CHP'den flaş Sinan Aygün kararı!

Eski Milletvekili hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.

SİNAN AYGÜN YAVAŞ'IN 25 MİLYON RÜŞVET İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor..

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