Ordu'da, 3 Aralık tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı. Katil alınan ilk ifadesinde, "Geçmişte iki kez tecavüze uğradım, insanlardan bu yüzden nefret ediyorum" dedi.



20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala öldürdükten yakalanıp tutuklanan ve hızlı bir şekilde iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye çıktı. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan Arduç'un, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk ifadesi alındı.

TECAVÜZE UĞRADIM

Saat 10.48 itibariyle ifadesi alınan katil Arduç, "Daha önce bir ilde tecavüze uğradım. Bunu kimseye söyleyemediğim için İstanbul'a gittim. Orada 3 kişi bana yatacak yerimin olmadığından yardım edeceklerini söyledi ve onlarda tecavüz etti. Sonrasında insanlara karşı kin ve nefret duydum. Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm" ifadelerine yer verdi.





"KARŞIMA ÇIKAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

"19 seneden sonra açığa çıkınca karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim" diyen katil Arduç, "Benim akli dengem yerinde olsa 6 yaşındaki çocuğu öldürmek ister miyim? Olay günü çaldığım bıçakla karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim. Ceren'i ben seçmedim, tanımıyorum. Ondan önce başkasını takip ettim, öldüremedim. Sahilde de birisini öldürmek istedim. Sonra Fidangör Caddesi'nde Ceren'i gördüm, takip ettim ve evinin girişinde 'Metin' diye birisini soracağım esnada öldürdüm" dedi.



"KENDİME LAF GEÇİREMİYORUM"

Arduç, "Benim akli dengem yerinde değil. Kendime laf geçiremiyorum. Ceren ansızın karşıma çıktı. Takip ettim, Ceren zile bastı, o benden önce girdi. Arkasından girip, 2 defa bıçakladım. Sonra sahil tarafına doğru kaçtım. 1 gün sonra çorba içmek istedim, iş yerindeki bana patronun olmadığını söyledi. O sırada farklı birisi gelerek çorbacıya beni sordu ve takip edip yakalattı. Halk bana saldırdığı için polis üstümü aramadı. Polisin boğazına bıçak sapladım. 2 polisi de öldürmek istedim" ifadelerine yer verdi.



"ÖLDÜRME ARZUSU BENİM ELİMDE DEĞİL"

Katil Özgür Arduç, çift kişiliğe sahip olduğunu ve bunun nedeninin de insanlara karşı olan kıskançlıktan geldiğini belirterek, "Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Ben, 'Allah'tan ve Peygamber'den korkmuyorum' ifadesini kullandım. Akli dengem yerinde olsa bunu demem. Açığa çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledi. Sırf açığa çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu.



"BIRAKIRSANIZ YİNE YİNE SUÇ İŞLEYECEĞİM"

Özgür Arduç, alınan ifadesinde kendisinin dışarı çıkmak istemediğini ancak tedavi olmak istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Beni tedavi ettirin. Bırakırsanız yine yine suç işleyeceğim. O yüzden tedavi ettirin."

"PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOR"

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada savunmasına devam etti.



Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Arduç, "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu. Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesiyle sürüyor.

HESAP ZAMANI

Duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu'ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.

3 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilen iddianameler, mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti. Arduç hakkında, yürek yakan olayın Türkiye'de gündem olmasının ardından jet hızıyla iddianamesi hazırlanmıştı.

"AİLE BİR DAHA KİMSENİN CANI YANMASIN İSTİYOR"

Baro Başkanı Poyraz, ailenin acısını yaşayamadığını, bu davanın sadece bir cinayet dosyası olarak görülmesini istemediğini, bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması, başka kimsenin canının yanmaması için sistemdeki sorunların çözümüne katkı sağlamasını istediğini söyledi.

CİNAYETTEN 20 GÜN SONRA YARGILANIYOR

Katil zanlısı Arduç, cinayetten 20 gün sonra hakim karşısına çıktı. 3 Aralık´ta işlenen cinayetle ilgili duruşma tarihi de yeni yıla bırakılmadı. Katil Özgür Arduç'a hakkındaki 13 sayfalık iddianamede hatırlatılarak, suçlamalar anlatıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAYACAK

Dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından açıklanacak. Sanığın sorgusu tamamlandıktan ve tarafların diyecekleri ve talepleri alındıktan sonra, kovuşturmayla ilgili mahkeme heyeti eksik gördüğü hususların tamamlanıp tamamlandığını değerlendirecek. Bu aşamadan sonra yargılamada toplanması gereken deliller olduğu değerlendirilirse ara kararlarla duruşma ertelenecek. Aksi durumda savcıdan mütalaası istenecek, sanığa ve avukatına son sözü sorularak davada karar verilecek.