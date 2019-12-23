Ahmet Dautoğlu ve Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan'ı indirmek için kurduğu partiler halkta karşılık bulmadı. Yapılan araştırmalarda Başkan Erdoğan'ın açık ara önde olduğu görülürken Davutoğlu ve Babacan'ın esamesi okunmuyor.

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri'nin 25 ilde yaptığı ankette Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye çıkan oy oranı yüzde 0,7 idi. Bu oran halkın yeni partiye sıcak bakmadığını göstermişti.



VATANDAŞLAR YENİ PARTİ İSTEMİYOR

Konuyla ilgili bir araştırma da GENAR'dan geldi. GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, yeni parti heveslilerine kötü haber verdi.

PARTİ İÇİ MUHALEFET DE ANA MUHALEFETİN KOPYASI

Aktaş, kurulacak yeni partilerin ne amaçladığını halkın bildiğini belirterek, "Bu partilerin ne amaçladıklarını millet okumuş olacak. AK Parti Türkiye'nin milli çıkarlarını koruduktan sonra dış dünyanın bir Recep Tayyip Erdoğan eleştirisi ortaya çıktı. Türkiye'deki ana muhalefet partileri bu çerçeve dışında bir söylem oluşturmadılar; Erdoğan'dan kurtulmak. Üç aşağı beş yukarı AK Parti iç muhalefeti de Türkiye'deki ana muhalefeti kopyaladı" ifadelerini kullandı.

"1-2 PUAN ALABİLİRLER"

Vatandaşın kendi geleceğini oyladığını söyleyen Aktaş, "Vatandaş kendi geleceğini oylar. Kimse liderlerin kaşına gözüne hayran değil. Şuan bakıldığında ben Türkiye'de siyasetin makas değiştirecek boyutta olduğunu zannetmiyorum. 1-2 puan oy alabilir"

YAPILAN ARAŞTIRMALARDA BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE!

Araştırmalara göre Başkan Erdoğan'ı bitirmek için kurulan iki parti de umduğunu bulamayacak. Bahse konu araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda oy tercihlerinin hangi adaydan olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında yüzde 52,38'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 27,34'ü Ekrem İmamoğlu, yüzde 8,50'si Selahattin Demirtaş, yüzde 6,84'ü Meral Akşener cevabını veriyor. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel bir seçimde bir kere daha ipi açık ara göğüsleyeceğini gösteriyor.