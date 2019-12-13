



Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.



Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç'un, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm.



