Ceren Özdemir cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olay 3 Aralık'ta Ordu'da yaşandı. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), oturduğu binaya girerken Özgür Arduç (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı. Sanık, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Duruşma 23 Aralık'ta başlayacak. Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulması bekleniyor.
Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Hem baronun asli görevlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması noktasında görevimizi yapmaya çalışacağız hem de ailenin hukukunun tam olarak korunması, yerine getirilmesi ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Özgür Arduç, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.
20 yaşındaki Ceren Özdemir, genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.
Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Hem baronun asli görevlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması noktasında görevimizi yapmaya çalışacağız hem de ailenin hukukunun tam olarak korunması, yerine getirilmesi ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
Özgür Arduç, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.
20 yaşındaki Ceren Özdemir, genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.
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