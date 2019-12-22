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’i hunharca öldüren , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak

’da üniversite öğrencisi ’i hunharca öldüren , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Duruşma ’ta görülecek!

Özgür kalamayacak!
Ceren Özdemir cinayeti 'yi ayağa kaldırdı. Olay 3 Aralık'ta 'da yaşandı. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), oturduğu binaya girerken Özgür Arduç (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı. Sanık, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Duruşma 'ta başlayacak. Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulması bekleniyor.

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Hem baronun asli görevlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması noktasında görevimizi yapmaya çalışacağız hem de ailenin hukukunun tam olarak korunması, yerine getirilmesi ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



, ifadesinde pişman olmadığını söyledi.



20 yaşındaki , genç yaşında korkunç bir cinayete kurban gitti.

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