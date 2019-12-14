Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'a 'Ağır müebbet' istendi. İfadesi tüyler ürpertti: Ceren ölmüş, bıçak görevini yapmıştır. Pişman değilim, üzülemiyorum. Elimde olmadan öldürüyor ve çok mutlu oluyorum. Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'a 'Ağır müebbet' istendi. İfadesi tüyler ürpertti: Ceren ölmüş, bıçak görevini yapmıştır. Pişman değilim, üzülemiyorum. Elimde olmadan öldürüyor ve çok mutlu oluyorum. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'tan kan donduran ifadeler! Ceren Özdemir'in katiline 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
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