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’in katilinden kan donduran ifade: Bıçak görevini yaptı

'da 'i katleden 'a "Ağır müebbet" istendi. İfadesi tüyler ürpertti:  Ceren ölmüş, bıçak görevini yapmıştır. Pişman değilim, üzülemiyorum. Elimde olmadan öldürüyor ve çok mutlu oluyorum.

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