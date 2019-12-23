Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yeni yılda hava nasıl olacak 2020? 31 Ocak 2019 ve 1 Ocak 2020 hava durumu nasıl olacak? Soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. Yılbaşını kutlayacak kişiler hava durumunu takip ediyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını istiyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı meteorolojiden gelen verilere göre belli olacak. Yılbaşı tatili 1 gün oluyor. Yılbaşı günü olan 1 Ocak 2020 resmi olarak 1 gün tatil ediliyor. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil bulunmuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

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