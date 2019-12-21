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  • 21.12.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 17:49

'da korkutan deprem! İşte Kandilli Rasathanesi 21 Aralık listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın ilçesinde saat 17.06'da 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.06'da 'nın ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.21 17:06:54 37.0693 39.0653 4.7 -.- 2.8 -.- MUTLUCA-(SANLIURFA) İlksel
2019.12.21 16:18:23 37.8842 29.6072 7.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 15:27:08 37.8595 29.6552 10.4 -.- 3.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 15:18:55 37.8698 29.6367 10.0 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 15:04:05 37.9010 29.0537 0.0 -.- 2.3 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
2019.12.21 14:18:43 38.7593 43.0492 4.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.12.21 13:58:35 37.1108 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel
2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

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