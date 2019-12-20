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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 11:53

Son dakika: 'da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre 'te jandarmanın, aileleriyle görüşmesiyle ikna edilerek terör örgütü 'dan kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çözülme hızlandı! Sözde yönetici 3 PKK'lı teslim oldu

Dağ kadrosunda yer alarak, ile 'de faaliyet gösteren gösteren ve sözde lider seviyesinde olan 'lı 3 teröristin ikna edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, ailelerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerinin ikna ettiği 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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