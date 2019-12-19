Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.12.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:24

'ın kuzeyinden kaçan 2 'lı terörist daha teslim oldu

(MSB), 'ın kuzeyinden kaçan 2 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.

Bakanlık duyurdu! Teslim oldular

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü 'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 10'A ULAŞTI
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriIrak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri