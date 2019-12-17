Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
OPERASYON SÜRÜYOR!
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
OPERASYON SÜRÜYOR!
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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