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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:25

Son dakika: MSB: Eylem hazırlığındaki 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... : Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 ’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.



OPERASYON SÜRÜYOR!
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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