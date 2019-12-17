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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:07

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, - kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, - kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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