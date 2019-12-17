Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.