Ümraniye'de Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde toplanan taraflar önceki akşam 22.00 sıralarında anlaşmayı sağladı. Toplantıya Doğa Koleji adına Genel Müdür Ali Rıza Lüle, İTÜ Vakfı adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Vakıfbank ile Denizbank yetkilileri katıldı. Uzun süren görüşmeler sonucunda taraflar protokol anlaşması üzerinden tek tek inceleme yaparak, maddelerde prensip olarak anlaştı. Tarafların hukuk ve finans bölümlerinde yetkilendirdikleri kişiler de dün bir araya gelerek detaylı inceleme yaptı.

İMZALANIR İMZALANMAZ ÖĞRETMENLERE MAAŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre, satış sürecinin en kritik safhası atlatıldıktan sonraki süreç çok da uzun sürmeyecek gibi. Bunun için Doğa Koleji adına Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu bu kararı Yönetim Kurulu'na götürüp, onların onayını aldıktan sonra noterde devir sürecini başlatacak. Aynı işlemi İTÜ Vakfı adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca kendi yönetim kurulundan alış işlemi için karar çıkartacak. Her iki tarafın da yetkilendirdiği isimler bu süreci yürütecek. Anlaşmada kritik öneme sahip ön protokol anlaşması imzalanır imzalanmaz aylardır ücretlerini alamayan öğretmenlere maaşları verilecek. Taraflar bu konuda hemfikir.

BAKANLIK ONAYIYLA DEVİR TAMAMLANACAK

Devir ve alış işlemleri için noter onayının ardından okulların kira sözleşmesi, çalışanların sözleşme örnekleri ve diğer belgelerle Milli Eğitim Bakanlığı'na gidilecek. Bakanlık onaylarsa devir işlemi gerçekleşmiş olacak. Bütün bu işlemlerin de önümüzdeki haftaya kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafların anlaşmasının ardından şimdi önlerine gelecek dosyayı hızla işleme koyup, öğretmen ve öğrencilere nefes aldıracak. Sürecin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor. Doğa Koleji'nin yaklaşık 70 bin öğrencisi bulunuyor.

İTÜ VAKFI: MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İTÜ Vakfı ise dün öğleden sonra, "İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır" açıklamasını yaptı.