Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkları Demokratik Partisi'nde (HDP) milletvekili Saliha Aydeniz, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçti. Böylece Meclis'te temsil edilen siyasi parti sayısı 10'a çıktı.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz, terör örgütünün bir başka partisi DBP'ye üye oldu.

MECLİS'TEKİ PARTİ SAYISI 10'A ÇIKTI

30 Kasım tarihinde yapılan 5. Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz'in katılımı ile DBP, TBMM'deki 10. parti oldu.

DBP Eş Genel Başkanı seçilmesinin ardından Aydeniz, değişikliği Meclis Başkanlığı'na da bildirdi.

Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin yanı sıra, Saadet Partili 2, Türkiye İşçi Partili 2, Demokrat Partili 1 ve Büyük Birlik Partili 1 milletvekili bulunuyor.

Aydeniz'in de DBP'yi Meclis'te temsil etmesinin ardından Meclis çatısı altındaki siyasi parti sayısı 10'a çıkarken, 4 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

DAHA ÖNCE POLİSİ ISIRMASIYLA VE TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİRMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Şanlıurfa yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince, Van'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişmişti.

Öte yandan yine Aydeniz'in Halk Sağlığı Komuta Merkezi'nde hemşireyken Suriye'de yaralanan 2 teröristi sivilmiş gibi tedavi ettirdiği ortaya çıkmış, bu konu yüzünden yargılanmıştı.