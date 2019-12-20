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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:01

'li Demokratik Bölgeler Birliği'ne geçti!

Hain terör örgütü ’nın siyasi uzantısı olan ’de milletvekili olan , ’ne geçti. Polisi ısırmasıyla gündeme gelen Aydeniz’in ’ye geçmesiyle Meclis’teki sayısı 10’a çıktı.

Eli kanlı terör örgütü 'nın siyasi kolu Halkları Demokratik Partisi'nde () milletvekili , 'ne () geçti. Böylece Meclis'te temsil edilen sayısı 10'a çıktı.

24 Haziran seçimlerinde Milletvekili seçilen Saliha Aydeniz, terör örgütünün bir başka partisi DBP'ye üye oldu.

MECLİS'TEKİ PARTİ SAYISI 10'A ÇIKTI
30 Kasım tarihinde yapılan 5. Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa seçilen Aydeniz'in katılımı ile DBP, TBMM'deki 10. parti oldu.

DBP Eş Genel Başkanı seçilmesinin ardından Aydeniz, değişikliği Meclis Başkanlığı'na da bildirdi.

Meclis'te grubu bulunan , CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin yanı sıra, Saadet Partili 2, Türkiye İşçi Partili 2, Demokrat Partili 1 ve Büyük Birlik Partili 1 milletvekili bulunuyor.

Aydeniz'in de DBP'yi Meclis'te temsil etmesinin ardından Meclis çatısı altındaki siyasi parti sayısı 10'a çıkarken, 4 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

DAHA ÖNCE POLİSİ ISIRMASIYLA VE TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİRMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!
yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince, 'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişmişti.

Öte yandan yine Aydeniz'in Halk Sağlığı Komuta Merkezi'nde hemşireyken Suriye'de yaralanan 2 teröristi sivilmiş gibi tedavi ettirdiği ortaya çıkmış, bu konu yüzünden yargılanmıştı.

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