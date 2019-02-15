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  • 15.02.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 14:55

Polisi ısıran 'li yere kapaklandı

'da polisin ısrarına rağmen izinsiz bölgeye geçmeye çalışan 'li 'in arkasından koşan polis memuru, kaygan zeminde kayarak çarptığı Aydeniz ile birlikte yere düştü.



'da, 'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isterken açtığı pankartı almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP milletvekili Salihe Aydeniz, 'da polise zor anlar yaşattı. Polisin ısrarına rağmen izinsiz bölgeye geçmeye çalışan Aydeniz'in arkasından koşan polis memuru kaygan zeminde kayarak çarptığı Aydeniz ile birlikte yere düştü.



HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek olmak üzere gruplar halinde Diyarbakır'a gelen HDP'liler Güven'in evine yürümek istedi. Şehrin her yerinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri toplanan kalabalığın yürümesine izin vermedi. yolu üzerinde bir araya gelen ve yürümek isteyen kalabalığa polis ekipleri izin vermeyince, Van'da kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili polis ekipleri ile kısa süreli tartışmaya girişti. Polis ekiplerinin izin vermediği Aydeniz, 'Bana dokunamazsınız' diyerek polislerin kapattığı yerden çıkıp farklı bir yönden izinsiz alana doğru gitmeye kalkıştı.



POLİSLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ
Bu durumu fark eden bir polis memuru Saliha Aydeniz'i durdurmak isterken koştuğu sırada yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak Aydeniz ile birlikte yere düştü.

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