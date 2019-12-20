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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 17:57

'te kimyasal panik! alarma geçti

’nın ilçesinde, boş araziye dökülen ve ekiplerini harekete geçiren lar, ekipleri tarafından kamyonla alınıp, imha edilmeye götürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki boş araziye dün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atık madde döküldü. Koku üzerine mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

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