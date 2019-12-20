Yeni parti hevesiyle savrulan Ahmet Davutoğlu, 18 Aralık Çarşamba düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" programına konuşmacı olarak katıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı programa 28 Şubat'ın yasakçı rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı ortaya çıkmıştı.

HDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ OLUÇ'UN DA ORADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sözcü Yazarı Ümit Zileli'nin moderatörlüğünü yaptığı programda Davutoğlu'nu alkışlayanlar arasında Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un da bulunduğu öğrenildi.



Saruhan Oluç

28 ŞUBAT'IN YASAKÇI REKTÖRÜ

Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı programa 28 Şubat sürecinin yasakçılarından İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun da katıldığı öğrenildi. Taksim Toplantıları Düzenleme Kurulu Başkanı Av. Osman Ataman'ın ise Kemal Alemdaroğlu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.

28 ŞUBAT'I SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

28 Şubat döneminde başörtü yasağının ilk uygulayıcısı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için iki yıl önce "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuşmuştu.

Alemdaroğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında 28 Şubatı darbe olarak görmediğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE "ADALET YÜRÜYÜŞÜ"

Yaptığı baskı ve yasaklarla birçok genç kızın hayatını zindana çeviren Alemdaroğlu, Kılıdaroğlu'nun düzenlediği sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde de Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüp "Adalet" nidaları atmıştı.

MODERATÖR SÖZCÜ YAZARI ZİLELİ

Davutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ve 28 Şubat yasakçılarının cirit attığı programın moderatörlüğünü ise Sözcü Gazetesi yazarı Ümit Zileli'nin yaptığı ortaya çıktı.