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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 19:26

Son dakika: duyurdu: , 'ne devredildi

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu () son günlerde siyasi tartışmalara konu olan ’nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. YÖK'ten yapılan açıklamada, “ Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan 'ne devrine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu () açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

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