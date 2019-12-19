Son dakika: İstinaf 25 Aralık darbeye teşebbüs davasındaki hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika haberine göre İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. İstinaf, 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Ayrıntılar geliyor... 17-25 Aralık darbe girişiminin medya ayağı FOX
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